Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве отца, смягчили условия домашнего ареста

Как рассказал сайту «МБХ медиа» адвокат Ярослав Пакулин, раньше его подзащитной было запрещено общаться с неопределенным кругом лиц за исключением сотрудников суда и адвоката. Однако, по его словам, Мария не имела права на медицинскую помощь. Этот запрет был обжалован.

Старшим сестрам Хачатурян – Ангелине и Крестине — суд продлил запрет определенных действий и дополнительно запретил им участвовать в массовых мероприятиях. Их дело рассмотрят присяжные. Дело Марии рассмотрят отдельно. Реальное наказание ей не грозит, так как она была признана невменяемой в момент совершения преступления.