На покрытие дефицита бюджета могут направить средства Фонда национального благосостояния

Лимит в 1% ВВП будет установлен в том случае, если нефть марки Urals за месяц опустится ниже отметки в 43,25 доллара. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на проект поправок к Бюджетному кодексу.

Ранее использовать деньги фонда в казне на ближайшие два года не предполагалось. Федеральный бюджет по итогам первого полугодия 2020 года исполнен с дефицитом почти 1 триллион рублей.