Москва и Минск обсуждают вопрос переброски поставок нефтепродуктов из литовских портов

Российская сторона, по словам министра энергетики Александра Новака, заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые реализуются через третьи страны, поставлялись через российские порты. Глава ведомства также рассказал о том, что российский и белорусский премьеры договорились проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Белоруссии.

В министерстве ожидают, что переговоры между «Газпромом» и белорусскими компаниями по поставкам и цене газа на следующий год начнутся уже в ближайшее время, добавил Новак.