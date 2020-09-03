Лондон и Вашингтон возобновят торговые переговоры на следующей неделе

Очередной раунд стартует во вторник 8 сентября, — сказал в парламенте британский младший министр по торговым вопросом Грэг Хэндс.

В Великобритании многие соратники премьера Бориса Джонсона считают потенциальное соглашение о свободной торговле с США одним из самых больших преимуществ выхода Соединенного королевства из Евросоюза. Страны должны согласовать свои торговые отношения с основными партнерами в течение переходного периода, который продлится до конца этого года.