Власти Кипра проверят все выданные когда-либо «золотые паспорта»

Представитель правительства островного государства Кириакос Коусиос сказал, что специальная комиссия получит широкие полномочия для расследования. Впервые программа «паспорта в обмен на инвестиции» заработала 18 лет назад.

В августе Кипр решил изменить условия получения гражданства. Теперь главы государств, высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, послы и силовики, отправившиеся в отставку менее года назад должны доказать источник происхождения своих капиталов. Ранее телеканал «Аль Джазира» утверждал, что местные власти выдавали паспорта подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам, в том числе и россиянам.