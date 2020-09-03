Грузинское МВД заподозрило Россию в хакерской атаке на систему Минздрава

В ведомстве считают, что российские спецслужбы хотели заполучить медицинские документы, в том числе содержащие информацию о лечении коронавируса. Целью в том числе был исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугарда. Часть информации хакерам добыть удалось, она была загружена на один из зарубежных вебсайтов.

Вице-спикер парламента Гия Вольский также предположил, что атака 1 сентября могла произойти из-за «обмена напряженными заявлениями с Россией». Его цитирует агентство «Интерфакс».