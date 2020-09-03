Бизнесмен Гебрев, отравленный нервно-паралитическим веществом, как и Навальный,не смог получить образцы своих анализов

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, отравленный нервно-паралитическим веществом, как и политик Алексей Навальный, не смог получить образцы своих анализов в лаборатории. Напомним, что в покушении на предпринимателя подозревают нескольких россиян.

Емельян Гебрев несколько раз обращался в финскую лабораторию VERIFIN, куда в 2015 году, через два месяца после попытки отравления, были направлены образцы его анализов. Лаборатория обязана хранить их в течение пяти лет, до середины июня этого года, поэтому болгарский предприниматель просил продлить срок хранения и предоставить пробы, поскольку расследование еще не завершено. Однако в получить образцы он так и не смог, об этом сообщают независимые расследователи из группы Bellingcat и издания The Insider, ссылаясь на переписку Гебрева с лабораторией.

Гебрев опасается, что пробы могут быть уничтожены. Он был отравлен нервно-паралитическим веществом, и в 2018 году, после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, появилась версия о том, что это мог быть «Новичок», Гебрев обратился в прокуратуру. Она позже предъявила обвинениям троим россиянам. Ранее независимые расследователи пришли к выводу, что они могут быть связаны с ГРУ, как и в случае отравления Скрипалей.

Алексей Навальный находится на лечении в Германии после отравления. В совместном расследовании журнала Der Spiegel и Bellingcat говорилось, что немецкие врачи обратились к болгарским коллегам из-за возможной связи покушений на политика и Гебрева.