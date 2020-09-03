Государства-члены ЕС осудили отравление Алексея Навального

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к совместной международной реакции и отметил, что ЕС оставляет за собой право вводить санкции в связи с инцидентом.

Завтра внеплановую встречу по поводу отравления проведут послы страны НАТО. На повестке встречи — объявление Германии о том, что Навальный стал жертвой нападения с использованием вещества «Новичок». Ранее Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства инцидента. В российском МИД в свою очередь отметили, что немецкая сторона не представила никаких доказательств свой версии случившегося с оппозиционером.