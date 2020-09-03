Производитель электронных сигарет Juul может покинуть европейский и азиатский рынки

В общей сложности, по сведениям газеты The Wall Street Journal, американская компания намерена покинуть 11 стран, в том числе Россию, Германию, Италию, Индонезию и Филиппины.

Juul уже провела одну волну сокращений на фоне критики со стороны властей и падении продаж. Глава компании в письме сотрудникам говорил, что высвободившиеся средства планируется потратить на разработку новых продуктов и на исследования, которые докажут регуляторам меньшую вредность электронных сигарет по сравнению с обычными.