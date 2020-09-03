Сотрудника ФБК Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за запуска дрона на съёмках расследования

В разговоре с сайтом «МБХ медиа» он рассказал, что никакого суда не было. Ему просто принесли бумаги, в которых говориться, что он должен выплатить штраф за нарушение воздушного пространства.

Съемочная группа ФБК находилась в Татарстане. В начале недели Албуров сообщил о нападении на сотрудников – по его словам, охранники объекта заблокировали их автомобиль, а позже вызванная на место полиция изъяла всю технику.

По мнению Албурова, люди, устроившие погоню, действовали в интересах «важного человека», о котором ФБК снимал очередное расследование. О ком идет речь не уточняется.