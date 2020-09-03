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21:03, 03 сентября 2020

Греция и Турция начнут переговоры по урегулированию Средиземном море в рамках НАТО

В заявлении главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга говорится, что оба союзника согласились начать диалог по созданию механизмов военного урегулирования конфликтов.
Впрочем, власти Греции информацию о начале технических переговоров назвали недействительной.
Ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась в последние недели. Это связан с геологоразведочной деятельностью Анкары в тех водах, которые Афины считают своей исключительной экономической зоной.



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