Греция и Турция начнут переговоры по урегулированию Средиземном море в рамках НАТО

В заявлении главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга говорится, что оба союзника согласились начать диалог по созданию механизмов военного урегулирования конфликтов.

Впрочем, власти Греции информацию о начале технических переговоров назвали недействительной.

Ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась в последние недели. Это связан с геологоразведочной деятельностью Анкары в тех водах, которые Афины считают своей исключительной экономической зоной.