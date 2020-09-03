Суд продлил арест бывшему главе Хабаровского края еще на три месяца

Сергей Фургал останется под стражей до декабря – сообщает агентство «РИА Новости». Чиновнику вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств, совершенных 15 лет назад. Фургала задержали в начале июля и сразу отправили в московское СИЗО.

Бывший губернатор вину не признает. Он пожаловался на давление следствия и угрозы арестовать его бывшую жену и приемную дочь. Фургал назвал дело сфабрикованным и политически мотивированным. Он также попросил уважать мнение жителей края, которые на многотысячных митингах уже почти два месяца ежедневно требуют открытого разбирательства.

Дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала является частью противостояния жителей регионов и Кремля. Такое мнение высказал в эфире «Эха» журналист Максим Шевченко.

Максим Шевченко также провел параллель между нынешней ситуацией и революцией 1905 года.