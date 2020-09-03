В немецком правительстве назвали неправдой утверждение Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Слова белорусского президента отверг представитель кабинета министров — его цитирует приводит агентство ТАСС.

Ранее в разговоре с российским премьером Михаилом Мишустиным Лукашенко сказал, что разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, из которого следовало, что никакого отравления не было. По мнению президента, таким образом Запад хочет «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Белоруссии».

Накануне правительство Германии официально заявило, что Навального отравили ядом из группы «Новичок».