Самолеты «Аэрофлота» с 9 сентября начнут летать в Каир

По словам пресс-секретаря перевозчика Юлии Спиваковой, рейсы будут выполняться три раза в неделю. Кроме того, возобновятся перелеты в Дубай. Сегодня глава правительства Михаил Мишустин поручил возобновить сообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Это положительный момент для туристического бизнеса, но количество рейсов пока слишком маленькое, чтобы говорить о серьезном улучшении в этой сфере. Об этом «Эху» сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Важно, чтобы туристический рейсы летали не только из Москвы, но и из других городов, — добавила Ирина Тюрина.