Участникам ДТП с ноября разрешат оформлять европротокол через портал Госуслуги

Электронные извещения станут доступны для жителей всех регионов – об этом сказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, — сообщает агентство «Прайм». В том числе услугой смогут воспользоваться и юридические лица. Предполагается, что Фотофиксация и электронное извещение появятся в приложениях страховых компаний.

Возможность оформления европротокола тестировалась в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Татарстане.