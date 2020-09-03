Образцы анализов отравленного болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева могли пропасть из финской лаборатории

Предприниматель, подвергшийся в 2015 году действию нервно-паралитического вещества не смог получить свои анализы. Об этом говорится в совместном материале сайта The Insider и расследовательской группы Bellingcat. После отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля появилась версия, что в обоих случаях был использован «Новичок», однако для подтверждения нужно было провести еще ряд анализов. Лаборатория их предоставить отказалась.

Журналисты полагают, что их пропажа повлияет в том числе и на расследование отравления Алексея Навального. Ранее журнал Spiegel писал, что немецкие врачи, лечащие политика, обратились с запросом к болгарским коллегам.