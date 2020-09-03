«Открытая Россия» сообщила о задержании Андрея Пивоварова

На исполнительного директора общественной организации составили протокол по статье о нарушении правил проведения акции. Его оставляют в ОВД на ночь до суда – об этом говорится в телеграм-канале «Правозащита Открытки». Что именно вменяется Пивоварову не уточняется. К нему едет адвокат.