Американская компания SpaceX запустила на орбиту еще одну группировку интернет-спутников Starlink

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, ее первая ступень будет использована повторно, — сообщает агентство ТАСС.

Это уже двенадцатый по счету запуск спутников, начиная с прошлой весны. Сейчас на орбите находится более 650 аппаратов. Всего в планах компании, которая стремится стать крупнейшим спутниковым оператором в мире, разместить в космосе, по меньшей мере, 12 тысяч спутников. Это позволит обеспечить жителей планеты широкополосным доступом в интернет по всему миру.