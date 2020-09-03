Московская мэрия оценила траты на борьбу с коронавирусом в 300 миллиардов рублей

По словам заместителя градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, эти средства были направлены на закупку расходных материалов, лекарств и дополнительного оборудования для больниц и поликлиник – слова чиновника приводит агентство «Интерфакс». Ефимов отметил, что в результате протсые медучреждения, по сути, были перепрофилированы в инфекционные.

По данным оперативного штаба, в Москве с начала эпидемии заразились больше 260 тысяч человек. Почти 5 тысяч умерли.