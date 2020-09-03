Финскому хоккейному клубу «Йокерит» присудили техническое поражение за отказ прилететь на матч в Минск

Еще несколько дней назад генеральный менеджер клуба знаменитый партнер Уэйна Гретцки Ярри Курри говорил о том, что Йокерит полетит в Минск, но пребывание ограничится только матчем. Задерживаться в городе финны не планировали, но сегодня клуб был вынужден изменить решение. В своей же стране команда подверглась настоящей травле. Финская пресса повально писала о том, что Йокерит продался олигархам в окружении Путина, потакает странам-изгоям, таким как Россия, Китай и Катар и открыто призывали смешать спорт с политикой и отказаться от КХЛ. Фанаты объявили Йокериту бойкот, а букмекерская контора, которая спонсировала команду приостановила действие договора. Оказавшись в информационной блокаде «джокеры» дрогнули и решили не лететь в Минск.

Матчи Чемпионата мира по хоккею 2021 года, могут быть перенесены из Белоруссии в другую страну. Совет международной федерации хоккея обсудит этот вопрос 15 сентября.