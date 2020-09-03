Роснефть намерена подать в суд в связи с публикацией в южнокорейских СМИ о поставках нефтепродуктов в КНДР

Ранее агентство Ренхап сообщало, что импорт с Северной Кореи вырос на 16% и составил почти 25 миллионов долларов. В материале говорилось, что нефтепродукты были произведены двумя российскими компаниями – Роснефтью и Газпромом. В сообщении госкорпорации, которое приводит агентство РИА Новости, утверждается, что публикация не соответствует действительности и нацелена на устранение конкуренции на отраслевом рынке.
2020-09-03T19:04:42+03:00
2020-09-03T19:04:42+03:00
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19:04, 03 сентября 2020
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