Фонд борьбы с коррупцией выпустил вторую часть расследования, которое Алексей Навальный снимал до отравления

Согласно этому видео, местным депутатам от «Единой России» принадлежат предприятия ЖКХ Томска.

По словам Навального, электроснабжение в городе контролирует лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Резников, водоснабжение — руководитель фракции «ЕР» в городской думе Кирилл Новожилов, крупнейшую управляющую компанию ЖКХ города — депутат Сергей Панасюк. Расследовании утверждается, что чиновники и депутаты контролируют фирмы, которые оказывают горожанам коммунальные услуги. Подрядчиками этих фирм часто без конкурса становятся компании, которыми владеют эти же самые чиновники.

Навальный был в Томске перед отралением. Ему стало плохо на борту самолета, вылетевшего в Москву. Накануне правительство Германии официально заявило, что Навального отравили ядом из группы «Новичок».