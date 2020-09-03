Соединенные Штаты планируют покинуть Всемирную организацию здравоохранения следующим летом

Как говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус, с того момента, как президент Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ВОЗ, власти работают над поиском партнеров, готовых взять на себя деятельность, которой ранее занималась организация. Выход станет действительным 6 июля.

Ранее США обвинили ВОЗ в сокрытии масштабов пандемии, бездействии и зависимости от Китая.