Минздрав оставил гидроксихлорохин в рекомендациях по лечению пациентов с коронавирусом

Как говорится в сообщении ведомства, научные данные показали, что на ранних этапах развития заболевания противомалярийный препарат оказался эффективен.

Всего же в списке ведомства шесть лекарств. При этом отмечается, что сделать однозначный вывод об их эффективности пока нельзя. В связи с этим их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза превысит риск для пациентов.