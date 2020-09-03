Белорусские следователи возбудили больше 20 дел по заявлениям об угрозах должностным лицам

По данным МВД, большинство сообщений поступает депутатам, учителям и членам избирательных комиссий на служебных и личные телефоны.
2020-09-03T18:31:42+03:00
2020-09-03T18:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 03 сентября 2020
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