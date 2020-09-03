Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами, въезд в которые ранее был закрыт из-за пандемии коронавируса – границы открывают Египет, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.

Полеты пока будут осуществляться только в столицы – два рейса в неделю в Мале и Дубай, три – в Каир. Когда именно регулярные перевозки возобновятся, в правительстве пока сказали, но авиакомпании уже прорабатывают эти маршруты, а туроператоры обещают начать предлагать туры клиентам, как только появится определенность – они ожидают ажиотажный спрос от соскучившихся по солнцу туристов. Россиянам, которые обираются полететь на Мальдивы или в Египет, необходимо позаботиться о том, чтобы у них были отрицательные результаты теста на коронавирус, а сдать его надо не ранее чем за трое суток до прибытия.

В Объединенных арабских Эмиратах правила строже: россиянам придется приобрести специальную страховку, сдать первый тест за 4 дня до вылета, а второй сразу по прилету. Причем до получения результатов, около двух дней, они обязаны соблюдать изоляцию – отслеживать это будут с помощью специального мобильного приложения. Дальше Дубая их пока не пустят. Рейсы в Дубай авиакомпания «Аэрофлот» обещает открыть уже с 11 числа.

Накануне стало известно о готовности Греции пока на две недели открыть границы для ограниченного количества россиян, но сегодня в «Аэрофлоте» заявили, что пока не видят возможности для возобновления полетов.

Открытие границ — это положительный момент для туристического бизнеса, но количество рейсов пока слишком маленькое, чтобы говорить о серьезном улучшении в этой сфере. Об этом «Эху» сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Это (открытие границ) очень большую надежду внушило рынку. Народ радуется, считая это хорошим началом. Открытые три направления достаточно востребованы туристами, и при определенных обстоятельствах это может спасти туррынок», — сказала она.

Однако в Египте, как сказала И.Тюрина, открывается только Каир, который был открыт и до пандемии, и не пользовался никакой популярностью. «Потому что летать на курорты через Каир неудобно и дорого. Поэтому поток в Египет не восстановился, потому что мы ждем чартеров или хотя бы прямых рейсов прямо на курорты, и тогда народ поедет активно», — пояснила она.

Также надо отметить, сказала она, что двух рейсов в неделю в ОАЭ и на Мальдивы спрос среди туристов «не удовлетворят». «Рейсов вообще мало, но тенденция обнадеживающая, и мы рассчитываем, что на этом наши власти не остановятся и будет двигаться дальше», — добавила пресс-секретарь.

Важно, чтобы туристический рейсы летали не только из Москвы, но и из других городов, — добавила Ирина Тюрина.