Министерство культуры выдало фильму «Цой» Алексея Учителя прокатное удостоверение

Ранее сын музыканта выступил резко против создания картины.

Глава минкульта предложила сыну Цоя идти в суд. Именно там, по мнению Ольги Любимовой он может добиться своей справедливости. В общении с РИА «Новости» она отметила, что ведомство не могло не дать прокатное удостоверение фильму, так как все документы и материалы подали своевременно и нарушения законодательства в них не обнаружили. Ранее сын Виктора — Александр Цой — написал в соцсетях, что направил обращения президенту России, а также в Министерство Культуры с требованием запретить показ картины Алексея Учителя.

По мнению наследника музыканта, история показанная в фильме полностью вымышленная за исключением одного факта — Виктор Цой погиб после автомобильной аварии в Латвии. Александр в интервью порталу kp.ru добавил, что он был против на всех этапах создания киноленты. Также он добавил, что готов идти в суд.

Напомним, сюжет фильма Учителя развивается вокруг гроба музыканта который вместе с его близкими на автобусе везут из Юрмалы в Ленинград.

Премьера фильма «Цой» планировалась на третье сентября, но в конце августа её перенесли на более поздний срок.