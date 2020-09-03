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18:14, 03 сентября 2020

В Пресненском суде окончились прения сторон по делу артиста Михаила Ефремова

Прокуратура запросила для него реальный срок.

Одним из первых событий, связанных с сегодняшним заседанием, стало объявление о том, что Михаил Ефремов признал вину. Об этом стало известно еще до начала прений. Адвокат артиста сделал соответствующее заявление перед большой толпой представителей СМИ и людей, которые пришли поддержать фигуранта дела. Один из них, актёр Никита Джигурда сказал потом, что всё равно верит в невиновность Ефремова и считает, что это решение принято под давлением.

В свою очередь прения сторон начались с оглашения позиции прокуратуры. Представитель ведомства объявил, что собранные доказательства полностью подтверждают вину Ефремова, и запросил для него одиннадцать лет колонии общего режима.
Адвокат артиста Эльман Пашаев позже объявил, что крайне удивлён такому требованию, учитывая, что речь идёт о непредумышленном убийстве. Во время своего выступления юрист подчеркнул, что прокуратура относится к Ефремову значительно более строго, чем к другим гражданам, а учитывая его политические высказывания, это может иметь плохие последствия для страны в целом. «Уважаемый государственный обвинитель, вы чем занимаетесь? Вы же понимаете, сейчас везде будут писать 'Навальный в больнице лежит, теперь Ефремов'… Зачем вы внутри страны, нашей родины, создаёте дестабилизацию?»
В свою очередь представители родственников погибшего утверждают, что Ефремов заслужил обвинительный приговор. Например, адвокат Александр Добровинский сказал, что артист во время рассмотрения дела вёл себя аморально.

Последним среди участников дела выступал сам Ефремов. Он действительно признал вину и добавил, что если и вправду сделал то, что утверждает сторона потерпевших, то просто не знает, как жить. В память о погибшем артист написал стих, в котором попросил у него прощения. Также Ефремов добавил, что 11 лет – «это кровожадно». Он предположил, что в таком случае не доживёт до освобождения.

Михаила Ефремова судят по статье о нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть человека. 8 июня автомобиль артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной. В итоге скончался её водитель, 57-летний Сергей Захаров.



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