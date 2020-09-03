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18:13, 03 сентября 2020

В Беслане сегодня завершающий день траура по случаю 16-й годовщины теракта

Именно 3 сентября в школе номер 1 начался штурм, и поэтому именно на этот день приходятся основные памятные мероприятия.

Траурная церемония началась очень рано — уже в утренние часы в спортзале школы номер 1 пел церковный хор, священник читал молитву, пришедшие люди брали на входе свечки, могли зажечь их и поставить у портрета своего близкого или в специальных местах в центре. Здесь собрались не только родственники, очень много жителей Беслана, кого напрямую трагедия не коснулась, но для них это не чужие люди.

Весь Беслан, как тут говорят, был в дни трагедии у школы номер 1. Весь Беслан приходит в нее и в дни траура.

Приезжают люди и из других городов. Анзор Габуев, осетин, живет в Петербурге, его сын избран там муниципальным депутатом и они вместе приехали сегодня в Беслан.
В Беслане никогда не забудут этой трагедии — в этом уверяет каждый встречаемый здесь человек. Хотя с каждым разом вспоминать случившееся все сложнее, рассказала «Эху» жительница Беслана Ольга.

Однако здесь прекрасно видят, что на федеральном уровне происходит с памятью о Беслане. Например, здесь с большим неприятием восприняли перенос даты окончания второй мировой войны на 3 сентября. Именно это и есть фальсификация истории, заявила «Эху» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

Иногда тишина спортзала разрывается сильным плачем. Матерям очень сложно сдержать себя, когда они попадают снова в эти сцены. Их бросаются — не успокоить, а поддержать другие бесланские матери. Практически у всех мокрые от слез глаза. Но это не единственное место памяти. После 14 часов церемония переместилась на кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы трагедии». Огромные мраморные плиты на каждую могилу, даже если в ней лежит первоклашка, очень часто в окружении могил своей мамы или своей брата или сестры — с тем, с кем он пошел на 1 сентября.

В определенное время из динамика под звук метронома стали называть имена — каждой из жертв, а затем отдельно погибших участников спасательной операции. Все это время практически все участники церемонии — сотни человек, в том числе весьма пожилые люди стояли. Здесь 30-градусная жара, но все они слушали каждое имя. И ждали имя своего близкого. А после этого бесланские школьники запустили в небо связки белых шаров. Это было созвучно самому памятнику жертвам Беслана, где в основании девушки — символизирующие матерей и улетающие от них в небо дети, с крыльями ангелов.

Жертвами теракта в Беслане стали 333 человека, в том числе 186 детей.



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