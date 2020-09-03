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18:08, 03 сентября 2020

Зарубежные СМИ: отравление Навального произошло на фоне массовых протестов в соседней Беларуси, а также в Хабаровске

Зарубежные издания публикуют реакцию местных СМИ на отравление Алексея Навального.

Согласно одной из самых распространенных теорий, отравление произошло на фоне массовых протестов в соседней Беларуси, а также в Хабаровске: Кремль опасался перспективы того, что Навальному удастся мобилизовать недовольство людей и решил сорвать планы оппозиционера, связанные с выборами в Госдуму, пишет Нью-Йорк таймс. – Помимо этого, реакция Москвы на потенциальные политические угрозы настолько деградировала, что государство уже не работает как единое целое, а скорее, как соперничающие между собой кланы, каждый из которых действует по своей собственной логике.

Примечательно, что Навальный, в отличие от других жертв, никогда не классифицировался как предатель со стороны президента Путина, который эту категорию врагов особо презирает. При этом газета ссылается на другое мнение эксперта, считающего, что в современной России граница между предательством в виде служения иностранной державе и внутренней оппозицией становится все более размытой, пишет издание (перевод сайта Инопресса).

Нью-Йорк таймс замечает, что оппозиционный политик стал для Путина заклятым врагом, имя которого никто не называет: глава Кремля за 20 лет лишь единственный раз упомянул своего оппонента несколько лет назад, что тут же стало национальной новостью. Членов так называемой российской элиты беспокоят антикоррупционные разоблачения Навального еще и потому, что они уверены: это может быть частью усилий их соперников в российском руководстве, и что сами они могут стать следующими.
Британская Гардиан считает «Новичок» «прерогативой одного государства». Запад может уже не сомневаться: «доказательства отравления ведут непосредственно к Москве и ее секретным шпионским агентствам. А также к двери самого Путина», конец цитаты.

Испанская Паис называет отравления «обычной практикой России», считая, что сомневаться в причастности российского лидера к событиям с покушением на жизнь Алексея Навального «было бы наивно».



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