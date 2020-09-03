Депутаты бундестага требуют прекратить проект «Северный поток 2» в качестве реакции на отравление Навального

Председатель Комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген заявил в интервью телеканалу ARD, что стратегическое партнерство с Россией уже давно было лишь пустой мечтой. Политик предложил в качестве европейского ответа сохранять минимальное уважение перед гражданским достоинством человека. Реттген заявил: «Мы снова брутально столкнулись с уничижительной реальностью режима Путина».

Соратник Меркель по Христианско-демократическому союзу подчеркнул, что если сейчас проект «Северный поток 2» будет закончен, это было бы «максимальным подтверждением для Владимира Путина продолжать именно эту политику, поскольку он даже получает за это вознаграждение». Реттген заявил, что российский президент понимает только один язык – экономическое давление. Поэтому он предлагает прекратить поставки газа из России. Остановить проект требует также оппозиция бундестага – партия «Зеленых».

Ангела Меркель ранее однозначно заявила, что фактически неприемлемо смешивать политические темы, в том числе ситуацию вокруг Навального, и экономический проект. Канцлер ФРГ жесточайшим образом осудила преступление, подчеркнув, что проведет консультации с партнерами в Евросоюзе и НАТО о совместной реакции на случившееся. Ранее правительство ФРГ потребовало полного, скорейшего и прозрачного расследования обстоятельств отравления в России.

Председатель Восточного комитета союза «Немецкая промышленность» Оливер Хермес заявил, что канцлер ФРГ по понятным причинам отрицает совмещение покушения на Навального с санкциями против «Северного потока 2». По его словам, экономическая реакция затронет непричастные к преступлению предприятия и народ России. «Северный поток 2» — российское предприятие. В строительстве газопровода участвуют несколько западных концернов, в том числе из Германии.

Экономические санкции отрицает и партнер по правящей коалиции ФРГ – Социально-демократическая партия Германии. Против строгих антироссийских мер выступает также ряд стран Евросоюза.