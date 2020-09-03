Депутат Затулин: Россия не заинтересована в усугублении внутриполитического кризиса Белоруссии

Россия не заинтересована в усугублении внутриполитического кризиса Белоруссии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

«Белоруссия просит реструктурировать миллиардный долг, и в момент кризиса когда такие переговоры проходят, означает, что российская сторона как минимум не хотела бы внутреннего усугубления ситуации в Белоруссии, и не хотела бы обострения. Может ли это превратится в какое-то продвижение вопросов интеграции в рамках союзного государства или нет, я не могу ответить. Этот вопрос я думаю, будет темой будущих переговоров между Путиным и Лукашенко». – сказал он.

По мнению Константина Затулина, доверие к белорусским властям не восстановится до тех пор, пока не будут проведены новые президентские выборы.

«Что касается внутреннего кризиса, я считаю, что нужны новые выборы в Белоруссии. Без них никакого доверия к государственной власти не восстановится.

Я считаю, что Лукашенко сам во многих вопросах завел себя в тупик своим поведением, и продолжает эту линию гнуть. И это все в купе, рассчитывать, что он вечен и будет сидеть еще 5 лет президентом, у меня оснований нет», — отметил он.