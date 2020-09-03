«Аэрофлот» на следующей неделе возобновляет рейсы в Дубай

Продажа билетов открыта с 11 сентября, рейсы будут выполняться по пятницам и субботам. Об этом сказала пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова. Ранее сегодня глава правительства Михаил Мишустин поручил возобновить сообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами. В Каир самолеты будут летать три раза в неделю, в Дубай и аэропорт Велана на Мальдивах – дважды.

Постепенное открытие границ началось 1 августа. Россияне также могут вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию.