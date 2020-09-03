Бывший сотрудник ярославской колонии получил условный срок по делу о пытках

Ранее Максиму Яблокову дали три с половиной года лишения свободы, но позже приговор был отменен, — сообщает агентство ТАСС.

Потерпевшему по делу признаны трое заключенных. Уголовное дело возбудили два года назад после публикации видеозаписи пыток.

Обвиняемыми, помимо Яблокова, который также является фигурантом другого дела об избиении заключенного Евгения Макарова, были еще двое бывших сотрудников колонии. Ранее они также получили условные сроки.