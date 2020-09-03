Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о единороссах, владеющих предприятиями ЖКХ Томска

Оно опубликовано на сайте ФБК. В расследовании утверждается, что городские депутаты с помощью родственников «захватили и оформили на себя буквально все, что имеет отношение к коммунальному хозяйству».

В частности, компания Горсети, обеспечивающая Томск электричеством, принадлежит лидеру местного отделения «Единой России» Владимиру Резникову; водоснабжением занимается компания сестры единоросса Кирилла Новожилова – сам он владеет расчетным центром, куда стекаются коммунальные платежи; а жена другого депутата Сергея Панасюка возглавляет одну из крупнейших управляющих компаний Томска.

Комментариев от фигурантов расследования пока не последовало.