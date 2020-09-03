Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил об угрозах со стороны следователей

Об этом он сказал на заседании суда по продлению меры пресечения, которое проходит в закрытом режиме.

Следователи пытались добиться от Фургала признательных показаний, угрожая завести уголовное дело о крупном мошенничестве против его жены и приемной дочери — слова бывшего губернатора приводит агентство «Интерфакс». Фургал также рассказал на заседании, что в конце августа следователь показал ему досудебное соглашение с бывшим помощником экс-губернатора Андреем Кареповым, предложив политику «облегчить душу» и дать признательные показания.

Адвокат Карепова в заявлении агентству ТАСС подчеркнул, что его подзащитный досудебных соглашений не заключал. Фургал убежден, что следователи заинтересованы в исходе этого дела, и, по его словам, они создают образ преступника, который может давить на следствие и генпрокуратуру. На этом заседании представители ведомств заявили, что некоторые свидетели по делу боятся главного обвиняемого – оно якобы руководил неким структурным подразделением, которое занималось устранением неугодных лиц, заявил представитель прокуратуры. Учитывая эту угрозу, ряд участников уголовного дела получили госзащиту по их просьбе. Представитель Генпрокуратуры также обвинил Фургала в том, что тот использует протесты в Хабаровске в своих интересах.

Свою вину Фургал не признает. В его защиту выступили жители региона – уже несколько недель в Хабаровском крае продолжаются масштабные протесты, акции проходят каждый день.