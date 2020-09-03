Александр Лукашенко назвал отравление Алексея Навального сфальсифицированным

Белорусский президент в разговоре с российским премьером Михаилом Мишустиным сказал, что разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, из которого следовало, что никакого отравления не было. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого». По мнению Лукашенко, таким образом Запад хочет «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Белоруссии». Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя слова Лукашенко, сказал, что допускает такой вариант.

Накануне правительство Германии официально заявило, что Навального отравили ядом из группы «Новичок».

Политические убийства, в том числе и на территории других стран, сейчас являются большой редкостью. об этом «Эху» сказал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

При этом Сергей Гончаров допустил, что отравление Алексея Навального может быть провокацией со стороны иностранных спецслужб, цель которой – обосновать новые санкции против России.