Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Обвинение требует отправить актера на 11 лет в колонию общего режима. Защита, в свою очередь, просит о «справедливом приговоре», но без лишения свободы.

Ранее адвокат родственников погибшего Александр Добровинский сказал в зале суда, что Ефремов заслуживает наказание, поскольку вел себя аморально.

Добровинский добавил, что при рассмотрении дела необходимо игнорировать звездный статус актера.

Ефремов, выступая с последним словом в суде, сказал, что раскаивается и признает вину в смертельном ДТП. Ранее он отказывался это делать, утверждая, что не помнит момента аварии, поскольку был пьян.

В начале лета на Смоленской площади в Москве джип Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался в больнице. В крови актера, помимо алкоголя, нашли следы наркотических веществ.