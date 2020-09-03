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17:03, 03 сентября 2020

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Обвинение требует отправить актера на 11 лет в колонию общего режима. Защита, в свою очередь, просит о «справедливом приговоре», но без лишения свободы.
Ранее адвокат родственников погибшего Александр Добровинский сказал в зале суда, что Ефремов заслуживает наказание, поскольку вел себя аморально.

Добровинский добавил, что при рассмотрении дела необходимо игнорировать звездный статус актера.
Ефремов, выступая с последним словом в суде, сказал, что раскаивается и признает вину в смертельном ДТП. Ранее он отказывался это делать, утверждая, что не помнит момента аварии, поскольку был пьян.
В начале лета на Смоленской площади в Москве джип Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался в больнице. В крови актера, помимо алкоголя, нашли следы наркотических веществ.



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