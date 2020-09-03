По меньшей мере 16 бойцов шиитских отрядов стали жертвами израильских авиаударов в Сирии

По данным телеканала «Аль-Хадас», рано утром ракетами были обстреляны два лагеря сил, воюющих на стороне сирийской армии.

Накануне израильские ВВС атаковали позиции правительственной армии в районе аэродрома на востоке провинции Хомс. В понедельник сообщалось об ударе по оружейным складам в районе Дамаска.

Налеты израильских ВВС усилились на фоне подписания в июле соглашения между Тегераном и Дамаском, которое предусматривает размещение на территории Сирии иранских ЗРК.