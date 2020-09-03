Facebook намерен принять дополнительные меры для обеспечения честных выборов в США

Пресс-служба компании сообщила, что планирует призвать граждан принять участие в голосовании, обеспечить пользователей достоверной информацией и не допускать размещения в социальной сети ложных сведений. Основатель Facebook Марк Цукерберг ранее предупреждал, что за неделю до выборов на сайте нельзя будет публиковать объявление политического характера.

Выборы запланированы на 3 ноября. Кандидатом от Республиканской партии будет Дональд Трамп, от Демократической – Джозеф Байден.