Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к политику Алексею Навальному

Решение было принято по просьбе самого предпринимателя. Адвокат Дерипаски Алексей Мельников сказал газете РБК, что это было сделано из гуманных соображений. При этом он подтвердил, что суть претензий остается в силе. Причиной жалобы в суд стал выпуск программы «Навальный Live», в которой говорилось, что бизнес Дерипаски в России развивается благодаря кредитам от государственных банков и их рефинансированию.

Ранее другой бизнесмен Евгений Пригожин сказал, что не будет взыскивать долг с Навального, пока тот находится в коме.