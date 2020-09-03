Министерство просвещения призвало не допускать скопления людей на входе в школы и мерить температуру внутри зданий

Министерство просвещения призвало регионы не допускать скопления людей на входе в школы и мерить температуру внутри зданий. Согласно указанию ведомства, делать это нужно в просторных помещениях с разделением потоков детей с соблюдением социальной дистанции. Об этом говорится на странице министерства во «ВКонтакте».

Глава ведомства напомнил о процедуре на фоне сообщений об очередях на входе в учебные заведения. Об этом писала пресса в Перми, Калуге, Челябинске и других городах страны.