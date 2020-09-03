Россия и Белоруссия пришли к соглашению по вопросу об оплате энергоносителей

Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин на переговорах делегаций двух стран в Минске. Агентство БелТА отмечает, что сути договоренностей глава российского правительства раскрывать не стал.

Минск ежегодно импортирует из России около 20 миллиардов кубометров газа. Спор по вопросу цены на энергоносители вышел на новый виток в начале лета, когда Белоруссия потребовала снизить стоимость газа, а Россия в свою очередь напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки.