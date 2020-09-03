Омские медики не согласны с выводами немецкой лаборатории об отравлении Навального веществом из группы «Новичок»

Заведующий отделением больницы №1 Александр Сабаев сказал, что исследование на наличие в организме пациента сильнодействующих веществ было их первой задачей. Ответ был получен буквально через несколько минут. Сабаев также утверждает, что Навальный находился в самолете в замкнутом пространстве, а подобные вещества являются высокотоксичными.

Для обвинения российского государства в причастности к отравлению оппозиционного политика нет никаких оснований, — сказал сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков также считает, что нет никаких оснований и для введения санкций в отношении России. Он назвал эмоциональными призывы остановить строительство газопровода «Северный поток-2».