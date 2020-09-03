Ветеран спецподразделения «Альфа»: Отравление Навального могло быть подстроено спецслужбами стран-оппонентов России

Отравление оппозиционера Алексея Навального могло быть подстроено спецслужбами стран-оппонентов России. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

«Возможно, эта провокация украинской СБУ. Никто не исключает того, что наши оппоненты, возможно, сделали это чтобы обвинить Россию и Путина, что мы травим своих оппонентов», — сказал он.

С.Гончаров добавил, что российские власти не заинтересованы в отравлении А.Навального.

«Навальный – это не тот уровень, на который пошла бы Россия. России это не надо, Навальный не та политическая фигура, о которой можно говорить в таком ракурсе как представляет, допустим, Германия», — заключил он.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением по поводу отравления Алексея Навального. Канцлер заявила, что эксперты бундесвера предоставили ясные доказательства того, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок». Глава немецкого кабинета министров потребовала от правительства России объяснений по поводу случившегося.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный до сих пор остается в коме в немецкой клинике «Шарите». Политик был госпитализирован почти две недели назад в Омске, он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Соратники А.Навального уверены, что его отравили из-за его политической деятельности.