Открытое горение в бизнес-центре в Калуге ликвидировано, — сообщает МЧС

Никто не пострадал. Люди из здания были вовремя эвакуированы. Горело пятиэтажное кирпичное здание, в нем также располагаются магазины.
2020-09-03T15:32:25+03:00
2020-09-03T15:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 03 сентября 2020
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