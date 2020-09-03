Басманный суд Москвы закрыл для прессы рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения Сергею Фургалу

Басманный суд Москвы закрыл для прессы рассмотрение ходатайство о продлении меры пресечения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Это было сделано по просьбе следователя. Некоторые участники уголовного дела попросили о госзащите. Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев утверждает, что эти люди испытывают страх и трепет, поскольку в подчинении Фургала находилось целое подразделение, занимавшееся устранением неугодных ему лиц.

Между тем, сам Сергей Фургал утверждает, что следствие оказывает на него давление, угрожая уголовным делом против его бывшей жены и приемной дочери.