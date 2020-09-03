Россия и Белоруссия договорились об оплате энергоносителей

Об этом после переговоров в Минске заявил премьер Михаил Мишустин. Подробности он не привел.
При этом Мишустин назвал недопустимыми односторонние санкции в отношении Белоруссии и вмешательство извне во внутренние дела этой страны.
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Об этом после переговоров в Минске заявил премьер Михаил Мишустин. Подробности он не привел.
При этом Мишустин назвал недопустимыми односторонние санкции в отношении Белоруссии и вмешательство извне во внутренние дела этой страны.
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…