Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фальсификацией информацию об отравлении российского политика Алексея Навального, которую накануне предоставила немецкая сторона. Сегодня на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным он отметил, что у Минска есть документальные свидетельства.

На слова Александра Лукашенко уже отреагировали в Москве. Глава СВР Сергей Нарышкин сказал, что ситуация с Алексеем Навальным действительно может быть провокацией западных спецслужб. Если Александр Лукашенко заявил об этом, то, видимо, он имел на это все основания.

Напомним, российский политик Алексей Навальный продолжает находиться в немецкой клинике, куда он был доставлен из Омска. Ему стало плохо на борту самолета.