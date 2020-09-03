В Екатеринбурге простились с писателем Владиславом Крапивиным

Он скончался на 82-м году жизни.

Прощание с командором Крапивиным состоялось в Храме-на-Крови. Том самом, в котором сто лет назад расстреляли Царскую семью. Церемонию посетили больше ста человек. На панихиду пришли родные писателя, чиновники, воспитанники отряда «Каравелла» и те, кто вырос на его произведениях. После известного писателя похоронили на Широкореченском кладбище. Сейчас местные власти обсуждают вопрос о присвоении одной из улиц города имени основателя «Каравеллы». Кроме того, есть вероятность появления музея писателя. Напомню, Владислав Крапивин скончался утром 1 сентября из-за осложнений после перенесенной пневмонии.

Крапивин написал десятки произведений для детей и подростков. В 1961 году в Свердловске он создал детский отряд «Каравелла», который существует до сих пор.